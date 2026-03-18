甘い食べ物を食べ過ぎると、肥満や糖尿病の原因となります。また、糖尿病患者の死因で最も多いのは「がん」といわれており、注意が必要です。実際に甘い物を食べ過ぎた場合、発症リスクは上がるのでしょうか。甘い物の過剰摂取とがんとの関係性や、甘い物の摂取量を無理なく減らすコツなどについて、藤保クリニック（東京都新宿区）院長で糖尿病専門医の飯島康弘さんに聞きました。【画像で見る】「えっ…」これが「がん」を招