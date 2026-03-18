東日本大震災の発生から15年が経過……。政府は過去の経験を活かし、南海トラフ巨大地震をはじめ、今後起きうる大規模自然災害に備えて、2026年中に防災庁の新設を目指している。しかしとある元官僚は、「新たなポストが増えるだけでムダ」と考えていて……!? 【TVer】早ければ2026年11月に新設!?防災庁の役割とは？ 京都大学の名誉教授で地球科学者の鎌田浩毅氏によると、南海トラフ巨大地震は「2030年代に必ず起こる！」