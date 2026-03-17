ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子シングル金メダルのアリサ・リュウ選手（20）が2026年3月16日、自身のインスタグラムを更新。食事を楽しむ姿を披露した。黒い長袖トップスのコーデアリサ・リュウ選手は、「We ＜3 Malatang！」といい、麻辣湯（マーラータン）を前にポーズをとるショットを投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、黒い長袖トップスを着用。テーブルに座って、麻辣湯を前に両手を出して、お茶