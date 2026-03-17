NVIDIAが主催するAIカンファレンス「GTC 2026」の基調講演が現地時間の2026年3月16日に実施されました。基調講演にはジェンスン・フアンCEOが登壇し、次世代AI処理システムの詳細が発表されました。ラックスケールのエージェント型 AI スーパーコンピューター | NVIDIA Vera Rubin NVL72https://www.nvidia.com/ja-jp/data-center/vera-rubin-nvl72/次世代データセンター CPU | NVIDIA Vera CPUhttps://www.nvidia.com/ja-jp/data-