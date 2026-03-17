NVIDIAがAI特化GPU「Rubin」とAI特化CPU「Vera」の詳細を発表、AIラック「Vera Rubin NVL72」の処理性能はFP64精度で2400TFLOPS＆Groqの高速推論チップも統合

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