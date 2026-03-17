タレント・伊集院光が１６日深夜、自身がパーソナリティーを務めるＴＢＳラジオ「伊集院光深夜の馬鹿力」で、日本が準々決勝で敗れたＷＢＣについて語った。今回のＷＢＣは地上波の中継はなくネットフリックスの独占配信だったが、伊集院は「そういう契約なんだろうね。（日本が）終わったとたんにやたら…。（ネットフリックスから地上波テレビ局が）映像を貸してもらえるみたいで、メチャメチャやるよ。メチャメチャ、負け