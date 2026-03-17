航続距離は510km英国の自動車ブランドで、上海汽車（SAIC）傘下のMGは、クロスオーバータイプの新型EV『4X』を発表した。半固体電池を搭載するとされている。【画像】乗用車ラインナップを続々展開する英国ブランド【最新のMG 4Xと兄弟車を詳しく見る】全23枚4Xは既存のハッチバック『4 EV』および『4 EVアーバン』の兄弟車で、中国メディアによると、ボディサイズは全長4.4m、全幅1.8m、全高1.6mになるという。MG 4X