ドジャースの佐々木朗希投手（24）が16日（同17日）、練習前に報道陣の取材に応じた。14日（日本時間15日）に行われたWBC準々決勝でベネズエラと対戦して5−8と敗戦し連覇を逃した侍ジャパン。前回のWBCで侍ジャパンの一員として世界一に貢献も、今大会は球団が容認しなかったため不参加となった佐々木は「試合はそんなにちゃんと見てないんで、ちょっと分かんないですけど。難しいです。どのチームも強かったですし」と語るに