フランスのパリで7日と8日に開催されたストリートダンスの世界大会「JusteDebout」で、中国・重慶の少年・李勇秋（リー・ヨンチウ）君（13）が中国伝統武術を織り交ぜたブレイクダンスを披露し、40カ国・地域以上から来たダンサーを抑えて「ジュニア部門」で見事優勝した。中国の少年が世界チャンピオンになっただけでなく、中国の伝統文化と世界のストリートダンスのトレンドが「化学反応」を起こし、光り輝いた結果となった。決