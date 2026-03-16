ロッテは、約10年ぶりとなる完全新ブランドのアイス「アジアに恋して」を、4月6日から全国で発売する。アジアンスイーツをテーマにしたカップアイス4品を展開し、価格はオープンプライス。【画像を見る】黒糖烏龍ミルクティー、ジャスミンミルクティー、マンゴーラッシーの商品画像を見る「アジア」をコンセプトに、異国情緒を感じさせる味わいと香りを楽しめるアジアンデザートアイスとして開発された。近年、日本の気候が亜熱帯