【ロッテ】10年ぶりの新ブランドアイス「アジアに恋して」発売、黒糖烏龍ミルクティーやマンゴーラッシーなど4品 / CMにはCUTIE STREETを起用

ロッテは、約10年ぶりとなる完全新ブランドのアイス「アジアに恋して」を、4月6日から全国で発売する。アジアンスイーツをテーマにしたカップアイス4品を展開し、価格はオープンプライス。

【画像を見る】黒糖烏龍ミルクティー、ジャスミンミルクティー、マンゴーラッシーの商品画像を見る

「アジア」をコンセプトに、異国情緒を感じさせる味わいと香りを楽しめるアジアンデザートアイスとして開発された。近年、日本の気候が亜熱帯化していることやアジアンフェアの増加などを背景に、若年層を中心にアジア文化が日常的な存在として浸透していることに着目。日常の中で“ワクワクする非日常”を楽しめるスイーツとして提案する。

〈アジアンスイーツを表現した4フレーバー〉

◆アジアに恋して 黒糖烏龍ミルクティー

鉄観音烏龍を使用した、ふくよかな香味が特徴のアイスミルク。黒糖の深みと烏龍茶の香ばしさを感じられる黒糖烏龍アイスに、すっきりとした甘さのミルクアイスを組み合わせた。さらに黒糖ソースを加え、最後まで飽きずに楽しめる味わいに仕上げている。

◆アジアに恋して クリーミー杏仁豆腐

杏仁豆腐の華やかな風味とクリーミーな味わいを再現したアイスミルク。もっちりとした食感の杏仁アイスに、コクと甘みのある杏仁ソースを合わせ、食べ進めるごとに異なる味わいを楽しめる設計とした。

◆アジアに恋して ジャスミンミルクティー

華やかな香りの余韻が広がるジャスミンミルクティー味のアイスミルク。甘酸っぱいパッションフルーツソースを組み合わせ、暑い季節でも爽やかに味わえる仕立てとしている。

◆アジアに恋して マンゴーラッシー

アルフォンソマンゴーの果汁･果肉を使用したラクトアイス。ラッシー風に仕上げることで甘みと酸味のバランスを整え、すっきりとした後味を実現。マンゴーソース入りで最後まで楽しめる味わいとなっている。

【画像を見る】黒糖烏龍ミルクティー、ジャスミンミルクティー、マンゴーラッシーの商品画像を見る

【商品概要】

商品名:アジアに恋して(全4種)

発売日:2026年4月6日

発売地区:全国

内容量:120ml

価格:オープンプライス

〈CMにCUTIE STREETを起用、タイアップ楽曲も展開〉

CMキャラクターには、若年層を中心に人気を集めるCUTIE STREETを起用。現在CMを制作中で、アジアンムードを前面に打ち出した内容になるという。

また、シリーズの世界観を表現したタイアップ楽曲『ナイスだね』のミュージックビデオティザーを、3月16日20時よりKAWAII LAB.公式YouTubeチャンネルで公開予定としている。

CUTIE STREET×「アジアに恋して」