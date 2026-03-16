女優の市川由衣（40）が16日、大阪市内で行われた主演短編映画「柊吾のこと」（監督犬童一利、製作ヤマト住建）の舞台あいさつ＆トークショーに登場した。市川は、不登校の息子・柊吾、多忙な夫とのすれ違いに悩みながらも、スーパーで働き家族を懸命に支える主婦・秋帆を演じた。役について「自分自身も小学3年生の母で、私生活で感じていることをリアルに生かせる」と感じたという。また、「自分も不登校だった時期もあっ