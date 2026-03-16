東京ディズニーランドでは、2026年4月9日からスペシャルイベント「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」を開催！今回は、アイスクリームコーンなどで販売中の、透明感がかわいい「スーベニアカップ」を紹介します。 東京ディズニーランド「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」スーベニアカップ 価格：対象のメニューにプラス1,000円販売