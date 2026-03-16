アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃が続く中、日本でもガソリン価格上昇などの影響が出始めています。カタールでは液化天然ガスやヘリウムの生産が停止しており、世界中の半導体生産に影響が出ることが懸念されています。Helium shortages becoming more likely | Helium | gasworldhttps://www.gasworld.com/story/helium-shortages-becoming-more-likely/2174147.article/Iran war could wreak havoc on farmers, create