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東京時間10:05現在 東京金先物FEB 27月限（TOCOM） 1グラム＝26842.00（-327.00-1.20%） ＮＹ金先物APR 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝5026.10（-35.60-0.70%） ※東京金先物は5分程度の遅れ NY金が反落、東京金も下げる展開