日本マクドナルドは3月20日、「ほんのハッピーセット」より、絵本「ノラネコぐんだん おみせでさがしえブック」と、図鑑「小学館の図鑑NEO 危険生物」、マンガ「人体のサバイバル 特別編」の3冊を全国のマクドナルド(一部店舗除く)で発売する。絵本「ノラネコぐんだん おみせでさがしえブック」、図鑑「小学館の図鑑NEO 危険生物」、マンガ「人体のサバイバル 特別編」同社では、「ハッピーセット」を通じて、子どもたちが夢中にな