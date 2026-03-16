鹿児島市のスーパー「ハルタ」は、1店舗しかないご当地スーパーでありながらInstagramのフォロワーが11万人を超える特殊なスーパーだ。一体どのような経営戦略を取っているのか。スーパーマーケット評論家の三浦慶太さんが取材した――。■ヨーカドー、ライフ超えのフォロワー数を誇る鹿児島ご当地スーパー鹿児島市の中心市街地、天文館に「スーパーハルタ（FOOD OASIS HALTA）」というローカルスーパーがある。このたった1店舗し