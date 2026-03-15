Image: Shutterstock 2025年7月15日の記事を編集して再掲載しています。人間の行動が地球の「北極」と「南極」を動かしてしまったなんて、恐ろしや。過去200年間、人間は世界中に多くの巨大ダムを建設しており、その影響で地球の自転軸が約1mも移動し、世界の海面は21mm低下してしまったという研究結果が、『Geophysical Research Letters』誌にて発表されました。意外とデリケートな地球の