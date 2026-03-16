15日のWBC準々決勝で先発し、4回2失点ドジャースの山本由伸投手が16日（日本時間17日）、チームに合流するようだ。米記者が自身のSNSで「ベッツは、明日キャンプにヨシノブ・ヤマモトとヤダ先生が戻ってくるのを楽しみにしていると語った」と伝えた。地元ラジオ局「AM570 LAスポーツ」のデビッド・バッセー氏は15日（同16日）、自身のX（旧ツイッター）を更新。ムーキー・ベッツ内野手が山本の合流を楽しみにしていると綴った