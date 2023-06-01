◇第6回WBC決勝ラウンド準々決勝日本5ー8ベネズエラ（2026年3月14日マイアミ）侍ジャパン自慢の投手陣が崩壊した。WBCでは侍ジャパン史上ワーストの8失点。すべて直球での3被弾など2桁10安打を浴び、井端監督は「直球に強い打者が多かった。凄く力があった」とうなだれた。5―2の5回に登板した2番手・隅田が、1死一塁からガルシアに2ランを浴びた。「いけるかもしれないと思わせてしまった。野球の怖さを改めて知った。