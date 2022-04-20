◇第6回WBC決勝ラウンド準々決勝 日本5ー8ベネズエラ（2026年3月14日 マイアミ）

侍ジャパン自慢の投手陣が崩壊した。WBCでは侍ジャパン史上ワーストの8失点。すべて直球での3被弾など2桁10安打を浴び、井端監督は「直球に強い打者が多かった。凄く力があった」とうなだれた。

5―2の5回に登板した2番手・隅田が、1死一塁からガルシアに2ランを浴びた。「いけるかもしれないと思わせてしまった。野球の怖さを改めて知った。今までの野球人生で一番悔しい」。ただ、2番手での登板は試合前から決まっており、右打者が3人並ぶ状況での登板と柔軟な投手起用ではなかった。そして6回は伊藤がアブレイユに逆転3ランされ流れを失った。

西武・平良、パドレス・松井、阪神・石井と救援投手が2月の宮崎事前合宿合流直前に故障で出場辞退。手薄となった救援投手に代え、本来の先発投手を「第2、3先発」として救援起用せざるを得なかった。結局、大会前から不安視された継投のほころびが大きな敗因に。合宿にパドレス・ダルビッシュをアドバイザーとして招くなど「ピッチクロック」対策にも取り組んだが、伊藤は逆転弾の直前に違反してリズムを失った。NPBでは未導入の制度への対応にも課題は残った。

指揮官は「自信を持って出した。結果がそうであっただけで、非常によくやってくれた」とかばったが、不安の継投が大きな敗因となった。（小野寺 大）

≪これまでは6失点が最多≫日本代表のWBC8失点は、今大会1次ラウンドの韓国戦まで6度あった6失点を上回る1試合最多失点になった。