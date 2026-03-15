JAXA（宇宙航空研究開発機構）は2026年3月15日、「H3」ロケット6号機（30形態試験機）の第2回1段目実機型タンクステージ燃焼試験（CFT：Captive Firing Test）を、種子島宇宙センターで実施しました。3基のLE-9エンジンが約50秒間稼働H3ロケット6号機は、1段目のエンジン「LE-9」を2基から3基へ増やす代わりに、固体燃料ロケットブースター「SRB-3」を1基も搭載しない形態「H3-30S」（30形態）の試験機という位置付けです。30形態