◇ワールドベースボールクラシック 準々決勝 日本-ベネズエラ(現地14日、アメリカ/マイアミ)準々決勝のベネズエラ戦に挑んでいる侍ジャパン。初回に鈴木誠也選手が負傷交代した際、ベネズエラ代表の選手が心配する場面が見られました。この日は「3番・センターで」スタメン出場した鈴木選手。同点で迎えた初回に四球で出塁すると、2塁への盗塁を試みます。頭から滑り込みますが、その際に右膝付近を強打したようで、なかなか立ち上