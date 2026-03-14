高齢女性の遺体が見つかった大阪市北区の集合住宅＝14日午後10時29分大阪市北区国分寺の集合住宅で14日夜、高齢女性の遺体が見つかり、現場で死亡が確認された。捜査関係者によると、遺体には外傷があり、府警は事件の可能性があるとみて捜査を始めた。現場は大阪メトロ谷町線天神橋筋六丁目駅から北東約200メートル。大阪府警本部