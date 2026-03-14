WBCワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、米マイアミで行われる決勝トーナメント準々決勝でベネズエラと対戦する。現地練習にアドバイザーのダルビッシュ有投手（パドレス）が再合流。そんな中でダルビッシュが被っていた帽子が一部ファンの間で話題を集めている。前回大会の世界一に貢献したダルビッシュは手術明けの影響もあり、今大会は選手ではなくアドバイザーの立