WBC

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、米マイアミで行われる決勝トーナメント準々決勝でベネズエラと対戦する。現地練習にアドバイザーのダルビッシュ有投手（パドレス）が再合流。そんな中でダルビッシュが被っていた帽子が一部ファンの間で話題を集めている。

前回大会の世界一に貢献したダルビッシュは手術明けの影響もあり、今大会は選手ではなくアドバイザーの立場で侍ジャパンに参加した。

井端監督の要望によるもので、2月の宮崎合宿では若手らに惜しみなく技術や経験を落とし込んだ。そして、3月の東京ラウンドではダルビッシュの背番号11のユニホームをベンチに掲げ、チームは全勝でマイアミの地にやってきた。

再合流が叶ったダルビッシュだったが、練習を見守る際に被っているのは「F」のロゴが際立つ古巣・日本ハムのものだった。

この様子にX上の日本ハムファンは「ファイターズの帽子被ってるwwwwww流石やなぁw」「Fのキャップ素敵」「Fじゃん！」「まさかのファイターズ帽！？」「日ハムのスパイが紛れてるな」と大盛り上がりだった。



（THE ANSWER編集部）