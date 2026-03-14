【モデルプレス＝2026/03/14】乃木坂46の筒井あやめが14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。【写真】乃木坂人気メン、レースワンピ×ジャケット着こなす◆筒井あやめ、ガーリーファッション披露ホワイトのレースワンピースにライトブルーのジェケットを合わせた筒井。ヘアクリップでガーリーさを演出し、春らしいファッションを着こなした。◆「TGC