大相撲春場所・７日目（１４日、エディオンアリーナ大阪）阪神の岡田彰布オーナー付顧問がＮＨＫの相撲中継にゲストで登場。独自の視点で大相撲への思いを語った。幼少期から父が応援していた井筒部屋に縁があったという岡田顧問。監督時代には甲子園のベンチ裏で相撲中継を見てからゲームに臨んでいたことを明かし「ちょうど野球の６時開始で。時間的に見れる。ちょっと後ろで見れる。今もベンチ裏で映ってますよ。勝負事