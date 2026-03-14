【モデルプレス＝2026/03/14】タレントの杉浦太陽＆辻希美夫妻、長女・希空が14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。【写真】辻ちゃん長女、両親から頬キス◆杉浦太陽・辻希美・希空、親子3人イベント初共演最初に希空が登場した後、杉浦と辻がシークレットゲストとして現れ、会場からはざわめきが。ピンクを基調とした春全開のコーディネ