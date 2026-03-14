杉浦太陽・辻希美・希空、親子初共演＆「TGC」ランウェイ 3人で「LOVEマシーン」踊る【TGC2026 S/S】
【モデルプレス＝2026/03/14】タレントの杉浦太陽＆辻希美夫妻、長女・希空が14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。
【写真】辻ちゃん長女、両親から頬キス
最初に希空が登場した後、杉浦と辻がシークレットゲストとして現れ、会場からはざわめきが。ピンクを基調とした春全開のコーディネートを披露し、3人で密着したり、希空の頬に杉浦と辻がキスしたりと、仲の良さが垣間見えた。
辻は「希空のことは知ってくれてると思うけど、私とパパのこと知ってくれてるのか不安になって」と、観客が自身のことを知らないのではないかと、同イベント出演に不安を抱えていたことを吐露。しかし、会場から歓声が上がると、安堵した様子を見せた。
また、TVCMで初の親子出演を果たした杉浦、辻、希空。CMでは、モーニング娘。「LOVEマシーン」に合わせたオリジナルダンスを踊っているといい、ステージでお披露目することに。辻は「まさか娘と『LOVEマシーン』を踊るなんて。すごい時代きたな」、杉浦は「僕もまさか踊るなんて。しかも娘と」と驚きを見せつつ、3人で息ぴったりのダンスを披露し、ステージを盛り上げた。
杉浦は「TGC 2009 S/S」出演以来、辻は「TGC 2009 A/W」出演以来、約17年ぶりのTGC出演となる。
「共創」を掲げ、20周年を駆け抜けたTGC。今回は「OUR CANVAS」をテーマに池田エライザ・池田美優・生見愛瑠・山下美月・せいら・なごみ・本田響矢・宮世琉弥・ALPHA DRIVE ONE・CANDY TUNE・CORTIS・ME:Iなど、日本、そしてアジアを代表する約200人の豪華出演者が集結。MCはEXITと鷲見玲奈が務める。（modelpress編集部）
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【写真】辻ちゃん長女、両親から頬キス
◆杉浦太陽・辻希美・希空、親子3人イベント初共演
最初に希空が登場した後、杉浦と辻がシークレットゲストとして現れ、会場からはざわめきが。ピンクを基調とした春全開のコーディネートを披露し、3人で密着したり、希空の頬に杉浦と辻がキスしたりと、仲の良さが垣間見えた。
また、TVCMで初の親子出演を果たした杉浦、辻、希空。CMでは、モーニング娘。「LOVEマシーン」に合わせたオリジナルダンスを踊っているといい、ステージでお披露目することに。辻は「まさか娘と『LOVEマシーン』を踊るなんて。すごい時代きたな」、杉浦は「僕もまさか踊るなんて。しかも娘と」と驚きを見せつつ、3人で息ぴったりのダンスを披露し、ステージを盛り上げた。
杉浦は「TGC 2009 S/S」出演以来、辻は「TGC 2009 A/W」出演以来、約17年ぶりのTGC出演となる。
◆「マイナビ TGC2026 S/S」テーマは「OUR CANVAS」
「共創」を掲げ、20周年を駆け抜けたTGC。今回は「OUR CANVAS」をテーマに池田エライザ・池田美優・生見愛瑠・山下美月・せいら・なごみ・本田響矢・宮世琉弥・ALPHA DRIVE ONE・CANDY TUNE・CORTIS・ME:Iなど、日本、そしてアジアを代表する約200人の豪華出演者が集結。MCはEXITと鷲見玲奈が務める。（modelpress編集部）
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