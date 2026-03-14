〈《2023WBC》「これほどの大騒ぎになっているとは」グッズ購入に何百人もの行列が…アメリカの名物リポーターが見た“大谷フィーバー”の衝撃〉から続く2023年のWBC第1回戦、中国戦で先発し、東京ドームを異様な静寂と大歓声に包み込んだ大谷翔平。韓国戦、チェコ戦と、日本ラウンドで彼は投打にどんなインパクトを残したのか――。【貴重画像】小さくて可愛いすぎる…“大谷夫妻の子ども”を写真で見るアメリカのベテラン記