WBCワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は13日（日本時間14日）、米マイアミで行われた決勝トーナメント準々決勝でドミニカ共和国（D組1位）が韓国（C組2位）に10-0の7回コールドで快勝し、4強進出を決めた。昨季メジャー13勝の先発クリストファー・サンチェス投手が5回2安打無失点、4者連続を含む8奪三振と衝撃の快投。球数は「63」となり、決勝に進んだ場合も大会規定により登板は不可能となった。サンチェスは初回、