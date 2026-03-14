2022年4月から休館していた江戸東京博物館が、2026年3月31日にリニューアルオープンする。【写真】にぎわいを取り戻せ…両国で行われている“巻き返し策”の数々同館はJR総武線の両国駅に隣接するという好立地にあった。大相撲の聖地でもある両国国技館とも隣接していることから、新型コロナウイルスの感染が拡大する2020年以前は訪日外国人観光客が多く訪れる地としてにぎわっていた。江戸東京博物館は東京都の鈴木俊一知事