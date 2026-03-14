diana新メンバーShionさん、モットーは「挑戦すること、やり抜くこと」横浜DeNAベイスターズのオフィシャルパフォーマンスチーム「diana（ディアーナ）」の2026年度メンバーは3月14日に横浜スタジアムで初お披露目される。200人を超える応募者からオーディションを勝ち抜いた精鋭たち。Full-Countでは6人の新メンバーを紹介する。第6回はアクロバット習得を目指して挑戦し続けるShionさん。友人の一言が、運命を変えた。「Shio