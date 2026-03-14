diana新メンバーShionさん、モットーは「挑戦すること、やり抜くこと」

横浜DeNAベイスターズのオフィシャルパフォーマンスチーム「diana（ディアーナ）」の2026年度メンバーは3月14日に横浜スタジアムで初お披露目される。200人を超える応募者からオーディションを勝ち抜いた精鋭たち。Full-Countでは6人の新メンバーを紹介する。第6回はアクロバット習得を目指して挑戦し続けるShionさん。

友人の一言が、運命を変えた。「Shionってdianaに合いそうだよね」。それを機にSNSでダンス動画を見て衝撃を受けた。「『ガチだ』って。自分の勝手なイメージですが、球団チアというと可愛らしくポンポンを使って踊るイメージがあったんですけど、dianaのダンスを見たときにプロのダンサーの集まりという印象がありました」とdiana一本で受験した。

3歳からクラシックバレエをはじめ、ジャズやコンテンポラリーダンスなど幅広いジャンルに挑戦してきた。しかしチアは今回が初挑戦。昨年12月から始まった新メンバーのみの練習では、思うように踊れず涙を流す場面もあった。それでもモットーは「挑戦すること、やり抜くこと」。先輩に動画をもらって自宅で練習に励むなど努力を続けており「必ず乗り越えて、皆さんの前でパフォーマンスするときには成長した姿をお見せします」と前を向いた。

その向上心から「アクロバットに挑戦したい」という密かな野望も抱く。最終的にはバク転習得を見据え「dianaにはあまりやる方がいないので、もし自分ができてチームとしてのパフォーマンスの質が上がったらうれしいです」。癒し系笑顔の中に、芯の強さを併せ持っている。

dianaマネジャーも「すごくしっかりしているので、dianaがもう一個上のレベルにいくために、チームのいい働きをしてくれるのでは」と期待を寄せる“逸材”。「私が最初にdianaを見て受けた衝撃を、私も見てくださる方に届けられるような存在でありたいです。妥協しない姿勢でパフォーマンスをお届けします」と言葉に力を込めた。（町田利衣 / Rie Machida）