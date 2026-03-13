アンジェ・ポステコグルー氏が、トッテナム・ホットスパーの再起へのカギを語った。12日、イギリス紙『スタンダード』が同氏のコメントを伝えている。現在、トッテナム・ホットスパーは降格圏18位ウェストハムと勝ち点「1」差の16位に低迷している。2月にはトーマス・フランク前監督を解任し、イゴール・トゥドール暫定監督を招へいしたものの、新体制下でもリーグ戦3連敗。3月10日に行われたチャンピオンズリーグ（CL）・ラウ