女優の倍賞千恵子が、13日に東京･品川のグランドプリンスホテル新高輪で行われた、第49回日本アカデミー賞の授賞式で最優秀主演女優賞を受賞した。倍賞千恵子映画『TOKYOタクシー』で最優秀主演女優賞を受賞した倍賞。「戦後80年、81年にかけてこの『TOKYOタクシー』に出演させていただいたこと、とても感謝しています。スタッフの皆さんのおかげです。どうもありがとう! よかったね!」と喜びを分かち合った。「木村拓哉くんとは、