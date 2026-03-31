中道改革連合の小川淳也代表が2026年3月30日にXを更新。「小川改革」として、亡くなった方の資産を「若い世代に還元」するシステムに関する議論を党内外で行うと宣言し、波紋が広がっている。「世代循環型の資産による支え合いみたいなシステム」小川氏はXで、「小川改革のポイントは？」とつづり、ニュースサイト「AERA DIGITAL」に掲載されている自身のインタビュー記事を投稿。インタビューでは「後世に残したいもの」について