【モデルプレス＝2026/03/13】4月3日に『ミュージックステーション DREAM LIVE 春の3時間30分スペシャル』（テレビ朝日系）の放送が決定。第1弾出演アーティストが解禁された。【写真】timeleszメンバー「破壊力すごい」と話題の金髪姿◆「Mステ」SP、第1弾出演アーティスト解禁3月27日に開業を迎えるTOKYO DREAM PARK（TDP）は「夢中から、始まる。」をコンセプトに、テレビ朝日が東京・有明に開業する複合型のエンターテイメント