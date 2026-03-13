「Mステ」春の3時間30分スペシャル放送決定 timeleszら第1弾出演アーティスト解禁
【モデルプレス＝2026/03/13】4月3日に『ミュージックステーション DREAM LIVE 春の3時間30分スペシャル』（テレビ朝日系）の放送が決定。第1弾出演アーティストが解禁された。
【写真】timeleszメンバー「破壊力すごい」と話題の金髪姿
3月27日に開業を迎えるTOKYO DREAM PARK（TDP）は「夢中から、始まる。」をコンセプトに、テレビ朝日が東京・有明に開業する複合型のエンターテイメント施設である。同番組では、開業に伴い、『ミュージックステーション DREAM LIVE春の3時間30分スペシャル』を放送。TOKYO DREAM PARKとも中継を繋ぎ、アーティストがスペシャルパフォーマンスを届ける。
第1弾解禁では、サカナクション、timelesz、EXILE、松平健の出演を発表。今後もさらなる豪華アーティストの出演が発表されていく。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】timeleszメンバー「破壊力すごい」と話題の金髪姿
◆「Mステ」SP、第1弾出演アーティスト解禁
3月27日に開業を迎えるTOKYO DREAM PARK（TDP）は「夢中から、始まる。」をコンセプトに、テレビ朝日が東京・有明に開業する複合型のエンターテイメント施設である。同番組では、開業に伴い、『ミュージックステーション DREAM LIVE春の3時間30分スペシャル』を放送。TOKYO DREAM PARKとも中継を繋ぎ、アーティストがスペシャルパフォーマンスを届ける。
第1弾解禁では、サカナクション、timelesz、EXILE、松平健の出演を発表。今後もさらなる豪華アーティストの出演が発表されていく。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】