当時６歳の姪（めい）に強い暴行を加えて死亡させたうえ、コンクリート詰めにした遺体を民家に遺棄したとして、傷害致死死体遺棄の罪に問われていた叔父の男（４２）に、大阪地裁は３月１３日、懲役８年の判決を言い渡しました（検察側の求刑は懲役１２年）。 【写真を見る】【速報】女児コンクリ詰め遺体遺棄事件傷害致死死体遺棄の罪に問われた叔父（42）に「懲役8年」判決大阪地裁 ▼弁護側は情状酌量を訴え