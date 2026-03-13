フジテレビの動画配信サービス・FODでは、2026年シーズン開幕を前に、横浜DeNAベイスターズの春季キャンプを舞台にしたオリジナル番組『横浜DeNAベイスターズ L!VE 2026 開幕直前スペシャル』を、15日21時から独占配信する。大のベイスターズファンとして知られる森川智之と高橋優斗が、春季キャンプが行われている沖縄県宜野湾市を舞台に、選手やチームの“今シーズンへの覚悟”に迫る同番組。ファン目線ならではの視点で、2026年