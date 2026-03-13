燃料タンクがイランによるとみられる攻撃を受けた後、煙が立ち上る様子＝12日、バーレーン・ムハラク/Fadhel Madhan/AFP/Getty Images（CNN）イランのイスラム革命防衛隊（IRGC）は12日、自国のエネルギーインフラや港湾が攻撃されれば、地域の石油施設やガス施設を「炎上させる」と警告した。国営イラン放送（IRIB）が伝えた声明の中で、革命防衛隊は「侵略政府とそのすべての同盟国に警告する。（イランの）エネルギーインフラや