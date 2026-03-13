第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で準々決勝に進出した侍ジャパンは１４日（同１５日）、準々決勝でベネズエラと対戦する。１２日（同１３日）は公式練習日で、ベネズエラ代表が記者会見に出席した。侍ジャパンは山本由伸（ドジャース）が先発する。トーレス内野手（タイガース）は「ＷＢＣでも非常に経験豊かで、ドジャースの素晴らしい投手。ゲームプランを持って臨むことが大切だ。打者としては、ミーテ