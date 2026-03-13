宮城県石巻市にある震災遺構「大川小学校」。津波で児童74人、教員10人が犠牲となった震災から15年がたち、伝承団体や伝承施設を訪れる人が減っているという。?記憶の風化?は仕方ないことなのか。活動している人はどう思っているのか。今後どうするべきなのかを探った！【グラフ】プログラム参加者数、伝承施設来館者数ほか＊＊＊【民間と行政の連携がうまくいっていない！】東日本大震災から15年。現在中学生の子供たちのほと