ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ15Ç¯¡¢´ä¼ê¡¦µÜ¾ë¡¦Ê¡Åç¡Ö¿ÌºÒÅÁ¾µÃÄÂÎ¡¦»ÜÀß¡×¤¬Â¸Â³¤Î´íµ¡¤Ë!?
µÜ¾ë¸©ÀÐ´¬»Ô¤Ë¤¢¤ë¿ÌºÒ°ä¹½¡ÖÂçÀî¾®³Ø¹»¡×¡£ÄÅÇÈ¤Ç»ùÆ¸74¿Í¡¢¶µ°÷10¿Í¤¬µ¾À·¤È¤Ê¤Ã¤¿
¿ÌºÒ¤«¤é15Ç¯¤¬¤¿¤Á¡¢ÅÁ¾µÃÄÂÎ¤äÅÁ¾µ»ÜÀß¤òË¬¤ì¤ë¿Í¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£àµ²±¤ÎÉ÷²½á¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡£³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£º£¸å¤É¤¦¤¹¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¤òÃµ¤Ã¤¿¡ª
¡Ú¥°¥é¥Õ¡Û¥×¥í¥°¥é¥à»²²Ã¼Ô¿ô¡¢ÅÁ¾µ»ÜÀßÍè´Û¼Ô¿ô¤Û¤«
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡ÚÌ±´Ö¤È¹ÔÀ¯¤ÎÏ¢·È¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ª¡Û
ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤«¤é15Ç¯¡£
¸½ºßÃæ³ØÀ¸¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¡¢¿ÌºÒ»þ¤Ï¤Þ¤ÀÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£20ºÐ°Ê²¼¤Î¿Í¤¿¤Á¤âÁ¯ÌÀ¤Ëµ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤è¤ê¾å¤ÎÇ¯Îð¤Î¿Í¤¿¤Á¤âµ²±¤Ï¾¯¤·¤º¤ÄàÉ÷²½á¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
ÈïºÒ3¸©¡Ê´ä¼ê¸©¡¢µÜ¾ë¸©¡¢Ê¡Åç¸©¡Ë¤ÎÅÁ¾µÃÄÂÎ¡¢»ÜÀß¡¢¸ì¤êÉô¤Ê¤É¤ò¤Ä¤Ê¤°ÁÈ¿¥¡Ö3.11¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡×¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡Ê¡Ö2024Ç¯ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒÅÁ¾µ³èÆ°Ä´ººÊó¹ð½ñ¡×¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÅÁ¾µÃÄÂÎ¡¦»ÜÀß¤òË¬¤ì¤ë¿Í¤Ï24Ç¯¤«¤é£²Ç¯Ï¢Â³¤Ç¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Öº£¸å¡¢ÅÁ¾µ³èÆ°¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤ËÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿ÅÁ¾µÃÄÂÎ¤Ï96¡ó¡¢ÅÁ¾µ»ÜÀß¤Ï69¡ó¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¼ç¤Ë»ñ¶â·«¤ê¤ä¡¢¸ì¤êÉô¤Ê¤É¤Î¿Íºà³ÎÊÝ¤ÎÆñ¤·¤µ¤À¤È¤¤¤¦¡£
ÀÐ´¬»Ô¤Ë¤¢¤ë¿ÌºÒ°ä¹½¡ÖÌçÏÆ¾®³Ø¹»¡×¡£¹â¤µÌó1.8m¤ÎÄÅÇÈ¤¬²¡¤·´ó¤»¡¢¤½¤Î¸å¤Ë²ÐºÒ¤¬µ¯¤¡¢¹»¼ËÆâ¤Ï¤Û¤ÜÁ´¾Æ¤·¤¿
15Ç¯¤È¤¤¤¦Ä¹¤¤Ç¯·î¤¬¤¿¤Á¡¢²áµî¤Î¿ÌºÒ¤Îµ²±¤òÅÁ¤¨¤ëÃÄÂÎ¤ä»ÜÀß¤¬º£¸å¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤È¤Æ¤â¿´ÇÛ¤À¡£
3.11¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÎÃæÀîÀ¯¼£»á¤Ë¸½¾õ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤¼ÅÁ¾µ³èÆ°¤ËÉÔ°Â¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÄÂÎ¤ä»ÜÀß¤¬Â¿¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¿Í´Ö¤È¤¤¤¦¥½¥Õ¥È¤ÎÉôÊ¬¤È¡¢»ÜÀß¤Ê¤É¤Î¥Ï¡¼¥É¤ÎÉôÊ¬¤¬¤¦¤Þ¤¯³ú¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
ÅÁ¾µÃÄÂÎ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢°äÂ²¤ÎÊý¤Ê¤ÉÌ±´Ö¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¡£¡Ø»ä¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÈïºÒ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦¸ì¤êÉô³èÆ°¤Ê¤É¤¬Ãæ¿´¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÈ¯ºÒÄ¾¸å¤Î11Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»²²Ã¼Ô¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ï2¡¢3Ç¯¸å¤Î13Ç¯¡¢14Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÅÁ¾µ»ÜÀß¤Ë¤âÌ±´Ö¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¿¤¯¤Ï»Ô¤ä¸©¤Ê¤É¤Î¹ÔÀ¯¤Ë¤è¤ë±¿±Ä¤Ç¤¹¡£ÅÁ¾µ»ÜÀß¤Î·úÀß¤Ï¡¢È¯ºÒ¿ôÇ¯¸å¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹ÔÀ¯¤ÎÅÁ¾µ»ÜÀß¤¬·úÀß¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇÌ±´ÖÃÄÂÎ¤Î¸ì¤êÉô¤µ¤ó¤Ê¤É¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¹ÔÀ¯¤Î»ÜÀß¤Î¤Û¤¦¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤ë¤È¡¢ÅÁ¾µÃÄÂÎ¤ÎÍèË¬¼Ô¿ô¤Ï½ù¡¹¤Ë¸º¤ê¡¢µÕ¤Ë16Ç¯¤«¤é¤ÏÅÁ¾µ»ÜÀß¤òË¬¤ì¤ë¿Í¤¬°ìµ¤¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸ì¤êÉô¤µ¤ó¤Ê¤É¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢¿ôÀé±ßÄøÅÙ¤ÎÎÁ¶â¤ò¼è¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¹ÔÀ¯¤Î»ÜÀß¤À¤ÈÆþ´Û¤ÏÌµÎÁ¤Î¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤ì¤Ë¡Ø¸©¤ä»Ô¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦¤Û¤¦¤¬¡¢»ñÎÁ¤Ê¤É¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Á¤é¤Ë¹Ô¤¤¬¤Á¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¹ÔÀ¯¤Î»ÜÀß¤ÈÌ±´Ö¤ÎÃÄÂÎ¤¬°ì½ï¤Ë³èÆ°¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È»×¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¡£
¸ì¤êÉô¤µ¤ó¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¸Ä¿ÍÅª¤ÊÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØÉã¿Æ¤äÊì¿Æ¤È¤·¤Æ¤Î»ä¤Ëµ¯¤¤¿¤³¤È¡Ù¤Ê¤É¤¬Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤ë¡£¸øÅª¤Ê»ÜÀß¤Ê¤Î¤Ë¸Ä¿ÍÅª¤ÊÏÃ¤Ð¤«¤ê¤ò¤µ¤ì¤¿¤éº¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÅÁ¾µ»ÜÀß¤Ë¹Ô¤¯¤È»ÜÀß¤ÎÅ¸¼¨¤ò²òÀâ¤¹¤ë²òÀâ°÷¤Ï¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ø¸ì¤êÉô¤µ¤ó¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ù¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
ÂçÀî¾®³Ø¹»¤Î¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¡ÖÂçÀî¿ÌºÒÅÁ¾µ´Û¡×¡£ÂçÀî¾®³Ø¹»¤Î»ö¸Î¤äÄÅÇÈÁÊ¾Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î»ñÎÁ¤â¤¢¤ë
¡ÖÀÐ´¬ÆîÉÍÄÅÇÈÉü¶½µ§Ç°¸ø±à¡×Æâ¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤ß¤ä¤®ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒÄÅÇÈÅÁ¾µ´Û¡×¡£2021Ç¯¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¡£±¿±Ä¤ÏµÜ¾ë¸©
¸ì¤êÉô¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¹ÔÀ¯¤Î±¿±Ä¤¹¤ëÅÁ¾µ»ÜÀß¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡ÖÎã¤¨¤Ð¡ØµÜ¾ë¸©Á´ÂÎ¤Ç²¿Ëü¿ÍË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¡Ø¡»¡»»Ô¤Ç¤Ï²¿¿ÍË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¡Ø³Æ»ÔÄ®Â¼¤Î¿ÌÅÙ¤Ï¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¡Ù¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¿ÌºÒÁ°¤Î³¹¤È¿ÌºÒ¸å¤Î³¹¤Î¼Ì¿¿¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ç¡¼¥¿¤¬Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Æ±¤¸»ñÎÁ¤ä¥Ñ¥Í¥ë¤ò²¿Ç¯¤â»È¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ç¤ÏÍè¤ë¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡¢ÅÁ¾µ»ÜÀß¤ÎË¬Ìä¼Ô¿ô¤â24Ç¯¤«¤é¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
»ÜÀß¤ÎÅ¸¼¨Êª¤Ê¤É¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤ÇÍèË¬¼Ô¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾å¡¢Ì±´Ö¤È¤ÎÏ¢·È¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢Éü¶½Ä£¤Ê¤É¤«¤é¤ÎÊä½õ¶â¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢³èÆ°¤Ï·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤Ï¤º¤Ç¤Ï¡©
¡ÖÉü¶½Í½»»¤ÈÅÁ¾µ´ØÏ¢¤ÎÍ½»»¤ÏÊÌ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤íÊä½õ¶â¤Ê¤É¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï13Ç¯¤«¤éÉü¶½ÆÃÊÌ½êÆÀÀÇ¤È¤·¤Æ¡¢½êÆÀÀÇ³Û¤Î2.1¡ó¤ò¾å¾è¤»¤·¤ÆÄ§¼ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢Éü¶½Ä£¤ÎÍ½»»¤Ë¤Ï¡ÖÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Î¶µ·±·Ñ¾µ»ö¶È¡×¤¬·×¾å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÊÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ¤Ï1²¯±ß¡¢ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¤Ï3000Ëü±ß¡Ë¡£
¤³¤ÎÍ½»»¤Ï²¿¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£Éü¶½Ä£¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö¶µ·±·Ñ¾µ»ö¶È¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Î¶µ·±¤ò¸åÀ¤¤Ë·Ñ¾µ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Éü¶½À¯ºö¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿³ÕÎ½¤ä¹ñ²ñµÄ°÷¤Ë¾Ú¸À¤òÊ¹¤¤¤Æ¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤¿¤ê¡¢ÈïºÒÃÏ¤Ç³èÆ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÁ¾µÃÄÂÎ¤µ¤ó¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¤òºî¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÅÁ¾µ»ÜÀß¤Î·úÀß¤ä°Ý»ý´ÉÍýÈñÍÑ¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ì±´Ö¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ²¿¤«É¬Í×·ÐÈñ¤Î»Ù±ç¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¤ä¤Ï¤ê¡¢¿ÌºÒÅÁ¾µ³èÆ°¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÍ½»»¤Ï¡¢Éü¶½Ä£¤«¤é¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÉü¶½Ä£¤Ï¡¢5Ç¯¸å¡Ê31Ç¯3·î¡Ë¤Ë¤½¤ÎÌò³ä¤ò½ª¤¨¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢´ä¼ê¸©¤ÈµÜ¾ë¸©¤ÎÉü¶½¶É¤Ï26Ç¯3·î¤ò¤â¤Ã¤ÆÇÑ»ß¤µ¤ì¤ë¡£¡ÚÅÁ¾µÃÄÂÎ¤Ï»²²Ã¼Ô¤¬¤É¤ó¤É¤ó¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ª¡Û
¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÃÄÂÎ¤ä»ÜÀß¤Ê¤É¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
µÜ¾ë¸©¡ÖÀÐ´¬´Ñ¸÷¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¶¨²ñ¡¦Âç¿ÌºÒ¤Þ¤Ê¤Ó¤Î°ÆÆâ¡×¤ÎÀÐÀî±É°ì»á¤Ï¡¢¡Ö14Ç¯¤Ë¤Ï2Ëü¿Í°Ê¾å¤Î»²²Ã¼Ô¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢24Ç¯¤Ë¤Ï10Ê¬¤Î1°Ê²¼¤Î1700¿Í¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÍîÃÀ¤ò±£¤»¤Ê¤¤¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤ë¡£
¡Ö³Ø¹»¤Ê¤É¤Î¶µ°éÎ¹¹Ô¤Ç¡¢µÜ¾ë¸©¤À¤ÈÈïºÒÃÏ¤Ë¹Ô¤¯¤è¤ê¤âÆüËÜ»°·Ê¤Î¾¾Åç¤Ê¤É¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤«¤éÈñÍÑ¤ÎÌäÂê¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£10Ç¯Á°¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¸òÄÌÈñ¤ä½ÉÇñÈñ¤Ê¤É¤¬ÁêÅö¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤ÈÍ½»»Åª¤Ë±ó¤¯¤ÎÈïºÒÃÏ¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÅÁ¾µÃÄÂÎ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ë¬ÌäÃÏ¤È¤·¤ÆÁª¤Ð¤ì¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÁ¾µÃÄÂÎ¤ä»ÜÀß¤Î¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¤Ë¤Á¤ã¤ó¤ÈºÜ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¸ì¤êÉô¥¬¥¤¥É¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÂçÀî¾®³Ø¹»¤äÌçÏÆ¾®³Ø¹»¡¢ÄÅÇÈÅÁ¾µ´Û¤Ê¤É¤ò¥¬¥¤¥É¤¹¤ë³èÆ°¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¹ÔÀ¯¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡£
¡ÖÀÐ´¬»Ô¤«¤é¡¢´Ñ¸÷¶ÈÌ³¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¾¯¤·Êä½õ¶â¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡Ø¤Þ¤Ê¤Ó¤Î°ÆÆâ¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÍ½»»¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸½ºß¡Ø¤Þ¤Ê¤Ó¤Î°ÆÆâ¡Ù¤Ï6¿Í¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸òÄÌÈñ¤À¤±¤Î»Ùµë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
±¿±Ä¤Ï¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤¤¤è¤¦¤À¡£
Ê¡Åç¸©ÁêÇÏ»Ô¤Î¡ÖÁêÇÏ»ÔÅÁ¾µÄÃº²µ§Ç°´Û¡×¤Ï¡¢ÁêÇÏ»Ô¤¬±¿±Ä¤¹¤ë»ÜÀß¤À¡£ÁêÇÏ»Ô¾¦¹©´Ñ¸÷²Ý¤ÎÎëÌÚæû»Ë»á¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¡ÖÅö´Û¤ÏÊ¿À®27Ç¯¡Ê15Ç¯¡Ë¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Æ¤«¤éÌó10Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢10Ç¯Á°¤ËÈæ¤Ù¤ë¤ÈÍè´Û¼Ô¤Ï¤ä¤Ï¤ê¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¤¤¤í¤ó¤Ê¿ÌºÒÅÁ¾µ»ÜÀß¤Ë¹Ô¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Åö´Û¤ÏÁêÇÏ»Ô¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯ÅØÎÏ¤ÏÉ¬Í×¤À¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³èÆ°¤¬·ÑÂ³¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÉÔ°Â¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Û¤«¤Î»ÜÀß¤µ¤ó¤ÈÈæ¤Ù¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËÅö´Û¤Ï¸ì¤êÉô¤µ¤ó¤¬¾ï»þ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Å¸¼¨Êª¤¬¥á¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸ì¤êÉô¤µ¤ó¤Î¤ªÏÃ¤¬Ê¹¤¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢´Ñ¸÷¶¨²ñ¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ë¿½¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
ÁêÇÏ»Ô¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÅÁ¾µ»ÜÀß¡£ÈïºÒÁ°¤ÎÁêÇÏ»Ô¤ÎÉ÷·Ê¤ä¿ÌºÒÅöÆü¤Î±ÇÁü¤Ê¤É¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢°ÖÎîÈê¤âÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤È¤·¤Æ±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´ä¼ê¸©ÂçÄÈÄ®¤ÎÅÁ¾µÃÄÂÎ¡Ö¤ª¤é¤¬ÂçÄÈÌ´¹¾ì¡×¤Î¿ÀÃ«Ì¤À¸»á¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤Î»Üºö¤Ç·ÑÂ³¤ò¿Ê¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö14Ç¯¤ò¥Ô¡¼¥¯¤Ë»²²Ã¼Ô¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡£14Ç¯¡¢15Ç¯¤Ï¤¬¤ì¤¤¬»³¤Î¤è¤¦¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¹Âç¤Ê¹¹ÃÏ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾×·âÅª¤ÊÉ÷·Ê¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âà¤¢¤ÎÆü¤Î¤³¤Èá¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢°ìÅÙÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¤Þ¤¿Ê¹¤¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÅÁ¾µ³èÆ°¤Î·ÑÂ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ä¹´üÅª¤Ë°ÂÄê¤·¤¿»ö¶È¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÉÔ°Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤¦¤Á¤Ï¸ì¤êÉô¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ë¶È¸¦½¤¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¥®¥ê¥®¥ê¼ýÆþ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
ÂçÄÈÄ®¤Ç¤Ï¡¢ÈïºÒ¤·¤¿Ä®Ìò¾ì¤ò»Ä¤¹¤«»Ä¤µ¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç°Õ¸«¤¬Ê¬¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿Àµ²ò¤Î¤Ê¤¤²ÝÂê¤Ë¤É¤¦¹Í¤¨¡¢¤É¤¦·èÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò´ë¶È¸¦½¤¤È¤·¤Æ¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ÎÆü¤ÎÈá»´¤µ¤òÅÁ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤ÏÂ³¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢²áµî¤ÎÏÃ¤ò¸½ºß¤ËÅö¤Æ¤Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²¿¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØÄÅÇÈ¤«¤éÆ¨¤²¤Æ¡Ù¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¼å¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×
¸ì¤êÉô¥¬¥¤¥É¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ê¤é¤É¤¦¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤Ç¹Í¤¨¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤ä´ë¶È¸¦½¤¤Ê¤É¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
Â¿¤¯¤Î»ùÆ¸¤ä¶µ¿¦°÷¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¡¢ÄÅÇÈ¤ÇÇË²õ¤µ¤ì¤¿¹»¼Ë¤Î°ìÉô¤¬¿ÌºÒ°ä¹½¤È¤·¤ÆÀ°È÷¤µ¤ì¤¿ÀÐ´¬»Ô¤ÎÂçÀî¾®³Ø¹»¤Ç¸ì¤êÉô¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÂþÌî±Ñ¾¼»á¤âÆÈ¼«¤Î³èÆ°¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÅÁ¾µ¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢Æ±¤¸Èá·à¤ò·«¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ø¤³¤¦¤·¤¿¤«¤é½õ¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦ÈþÃÌ¤À¤±ÏÃ¤·¤Æ¤â¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£µ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÂçÀî¾®³Ø¹»¤Î»ùÆ¸¤Î¤³¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¡¢²¿¤¬¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î½»¤ó¤Ç¤¤¤ë½ê¤Ë»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¾ì½ê¤ÇºÒ³²¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¤ËÌ¿¤ò¼é¤ë¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ú¿ÌºÒÅÁ¾µ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÊÑ¤¨¤ë»þ´ü¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¡ª¡Û
ºÇ¸å¤Ë¡¢¡ØºÒ³²ÅÁ¾µ¤ÎÂç¸¦µæ¡Ù¡ÊPHP¡Ë¤ò´Æ½¤¤·¤¿ÅìËÌÂç³ØºÒ³²²Ê³Ø¹ñºÝ¸¦µæ½ê¤Îº´Æ£æÆÊå½Ú¶µ¼ø¤Ë¡¢ÅÁ¾µÃÄÂÎ¡¦»ÜÀß¤Ø¤Î»²²Ã¡¦Íè´Û¼Ô¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢º£¸å¤ÎÅÁ¾µ³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Öº£²ó¤Î3.11¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È·ë²Ì¤Ï¡¢¤Ò¤È¸À¤Ç¸À¤¦¤È¡ØÅÁ¾µÃÄÂÎ¤ä»ÜÀß¤Î¸½¾ì¤Î¼ÂÂÖ¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
15Ç¯¤¿¤Ã¤Æµ²±¤¬É÷²½¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¡¢³èÆ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯É÷²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£°ìÊý¤Ç¡¢°ìÈÌÅª¤Ê²ÈÄí¤ÇÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Î²ñÏÃ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
1983Ç¯¤ËÆüËÜ³¤ÃæÉôÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤ËÅìËÌÂç³Ø¤Î¼óÆ£¿É×ÀèÀ¸¤¬ËèÇ¯¡¢½©ÅÄ¸©¤Ç¹Ö±é¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹Ö±é¤ò¤¹¤ë¤¿¤Ó¡¢²ñ¾ì¤Ë¤¤¤ë¿Í¤Ë¡Ø³§¤µ¤ó¤Ï¡¢ÃÏ¿Ì¤ÎÈ÷¤¨¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù¤È¤¤¤¦¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ºÇ½é¤ÏÈïºÒ·Ð¸³¼Ô¤ÈÌ¤·Ð¸³¼Ô¤ÇÈ÷¤¨¤Ëº¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯·î¤¬¤¿¤Ä¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£·Ð¸³¤ÎÍÌµ¤¬È÷¤¨¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë»þ´ü¤ÏÈ¯À¸¤«¤é15Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£
ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤âÈ¯À¸¤«¤é15Ç¯¤¬¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¡¢¤½¤¦¤Ê¤ê»Ï¤á¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢¿ÌºÒ³Ø½¬¤Ê¤É¤Ç¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¤É¤ì¤À¤±³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê¸ì¤êÉô¤µ¤ó¤Î¤ªÏÃ¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ²Ê³ØÅª¤Ë¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¡Êµ²±ÎÌ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¼ã´³»ÄÇ°¤Ê·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢24Ç¯¤ÎÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÇÈïºÒ¤·¤¿¿Í¤ËÃÏ¿ÌÁ°¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡ØÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù¡Ø¿ÌºÒ»ÜÀß¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù¤È¤¤¤¦¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼è¤Ã¤¿¤é¡¢5³ä¤¯¤é¤¤¤Î¿Í¤¬ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢2³ä¤¯¤é¤¤¤Î¿Í¤¬»ÜÀß¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤¤¿¸å¤ÎÈòÆñ¹ÔÆ°¤òÄ´¤Ù¤ë¤È¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¿Í¡¢»ÜÀß¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¿Í¡¢²¿¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤Ïº¹¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
»ä¤ÏÅÁ¾µ»ÜÀß¤òË¬¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¸À¤¨¤Ê¤¤·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£à¤ï¤«¤ëá¤Èà¤Ç¤¤ëá¤Ï°ã¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£ÅÁ¾µ¤Î¾å¤Ë¤µ¤é¤Ë¡¢¤â¤¦°ìÊâÀè¤Ë¿Ê¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¿ÌºÒÅÁ¾µ¤Ï»ö¼Â¤ò³Ø½¬¤·¤¿¤ê¡¢Åö»ö¼Ô´¶¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤â¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ì¤Ï¶ËÏÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì½ê¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ¡¢³Ø¤ÓÄ¾¤·¡¢¼ÂÁ©¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¿ÌºÒÅÁ¾µ¤Ï¡¢¿ÌºÒ¤¬µ¯¤¤¿ÃÏ°è¤Ç¤Ï°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢³°¤ÎÃÏ°è¤Ë½Ð¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤³¤ì¤À¤±ºÒ³²¤¬Â¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¤Ê¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤Î·Ð¸³¤òÌ¤Íè¤ÎÈïºÒÃÏ¤Ë¤É¤ó¤É¤ó¶¦Í¤·¤Ê¤¤¼ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¿ÌºÒÅÁ¾µ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òº£¸å¤ÏÊÑ¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¢¤Î¿ÌºÒ¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ø²¾Àß½»Âð¤Ç¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¤Ä¤¯¤êÊý¡Ù¡Ø¤½¤Î¸å¤Î»ö¶È¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆºÆ³«¤·¤¿¤«¡Ù¡Øº£¡¢¤³¤ó¤ÊÃÏ°è¤Å¤¯¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤Ê¤É¡¢à¼«Ê¬¤Ëµ¯¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤º¤Æñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ëá¤³¤È¤È¤·¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢»ýÂ³²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤«¤é15Ç¯¡£Î©¾ì¤ä¾õ¶·¤¬°ã¤¦Ãæ¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¿ÌºÒ¤Îµ²±¤òÅÁ¤¨Â³¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î°ìÊý¤Çµ²±¤ÎÉ÷²½¤Ï³Î¼Â¤Ëµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿ÌºÒÅÁ¾µ¤Ï¿·¤¿¤Ê¶ÉÌÌ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¢¨¥×¥í¥°¥é¥à»²²Ã¼Ô¿ô¡¢ÅÁ¾µ»ÜÀßÍè´Û¼Ô¿ô¤Ï¡¢3.11¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î¡Ö2024Ç¯ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒÅÁ¾µ³èÆ°Ä´ººÊó¹ð½ñ¡×¤ò´ð¤ËºîÀ®¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿Â¼¾åÎ´ÊÝ¡¡¼Ì¿¿Äó¶¡¡¿ÀÐ´¬´Ñ¸÷¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¶¨²ñ¡¡ÁêÇÏ»ÔÅÁ¾µÄÃº²µ§Ç°´Û¡¡ÂçÄÈÄ®¤ª¤é¤¬ÂçÄÈÌ´¹¾ì