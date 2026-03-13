野球日本代表「侍ジャパン」の近藤健介外野手（32＝ソフトバンク）が12日（日本時間13日）、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝が行われるローンデポ・パークで行われた全体練習に参加。ここまで本来の姿を見せられていないが「出るのあれば結果にこだわってやっていきたいなと思います」と言葉に力を込めた。1次ラウンド3試合に出場し12打数無安打。最終戦となったチェコ戦は欠場し、米国の地に足を踏み