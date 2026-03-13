第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で準々決勝に進出した侍ジャパンが１２日（日本時間１３日）、米マイアミのローンデポパークで全体練習を行った。練習後、井端監督は準々決勝のベネズエラ戦にドジャース・山本由伸投手（２７）が先発することを明言した。山本は１次ラウンドでは６日の初戦・台湾戦で先発し、３回途中無安打無失点２奪三振、５３球で最速は９８・５マイル（約１５８・５キロ）をマークし、