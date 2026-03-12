ロックバンド、LUNA SEAが12日、東京・有明アリーナでライブを行った。ドラマー真矢さんが長い闘病の末、2月17日に56歳で亡くなってから初のステージ。昨年12月23日の振り替え公演だった。会場が暗転したオープニング。真矢さんの華麗なスティックさばきの映像と、いつも言っていた「LUNA SEAは決して止まらない」との“定番”のシャウトが流れると、会場中から「いやー」「やめてー」の悲鳴が響き渡った。ファンの前に最後に立っ