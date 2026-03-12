Photo: Bon-Masu ROOMIE 2026年1月23日掲載の記事より転載 家でコーヒーを飲むときには好きな豆をドリップして楽しんでいますが、出先ではペットボトルやコンビニのコーヒーになってしまいます。ドリップセットを持って釣りやキャンプ、登山に出向けば外でもお気に入りのコーヒーを飲むことができますが、日常では手間がかかりますね。なにか良い手はないものかとコーヒーグッズを探している